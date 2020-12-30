2020/12/30 | 21:11 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدارة نادي الزوراء توافق على إنهاء عقد مدربها باسم قاسم ومساعده احمد خضير بعد عقدها اجتماع معه مساء هذا اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/30 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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