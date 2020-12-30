هونغ كونغ تقررُ ملاقاة منتخبنا الوطني على أرضها ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023

2020/12/30 | 21:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم كتاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ للعبة، يبلغهم بشأن موعد ومكان مباراتهم أمام منتخبنا الوطني ضمن الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023. وقالَ المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني، هشام محمد: “إن الهيأة التطبيعية تلقت خطاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم، بشأن

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