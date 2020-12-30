أسعار البنزين بالولايات المتحدة ترتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر

2020/12/30 | 21:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 9 أشهر، مع تزايد الطلب وتراجع المعروض.

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