كتاب ( النصر) ف 3 : شروط النصر: أن ترجو لقاء الله جل وعلا - أحمد صبحى منصور

2020/12/30 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ هاجر بحثا عن الرزق الحلال ، وكافح ، وإعتاد أن يودع ماله في البنك الموجود في بلده ، وهو يكدح في الغُربة كان ينتظر اليوم الذى سيعود فيه الى وطنه ويسحب رصيده .



هذا ( يرجو ) أن ينال مكافأة سعيه في الغُربة.2 ـ طالب يرهق نفسه في المذاكرة والتحصيل ، واستعد تماما وهو ( يرجو) يوم الامتحان ليثبت كفاءته .



3 ـ مؤمن مسالم عادى يتقى الله جل وعلا يعيش في حاله بعيدا عن المشاكل ،مستضعف في ا ......





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