ماكنزي: قاذفات بي 52 دخلت أجواء الشرق الأوسط لردع أي تحرك إيراني

2020/12/30 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي دخول قاذفات بي اثنين وخمسين أجواء الشرق الأوسط، وذلك بناء على اخبار مقلقة من إيران وفقا لما جاء في بيان القيادة المركزية.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تواصل نشر قدرات جاهزة للقتال في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية لردع أي خصم محتمل، بالإضافة للتأكيد على الاستعداد التام للرد على أي عدوان موجه ضد المصالح الأميركية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن قاذفتين أمريكيتين من طراز بي اثنين وخمسين حلقت في مهمة ذهاب وإياب لمدة تزيد عن ثلاثين ساعة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لإرسال تحذير جديد إلى إيران مفاده أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد.

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