كردية تسجل سابقة في العراق

2020/12/30 | 21:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعدّ الكردية العراقية، {ورتي بابكر علي} أول امرأة تقود طائرة بوينغ للمسافرين طراز 737 في البلاد بعد حصولها على الشهادات المطلوبة كموظفة في الخطوط الجوية العراقية.

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