البنتاغون: إرسال قاذفتي B52 إضافيتين الى الشرق الأوسط

2020/12/30 | 21:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، تحليق قاذفات "بي 52" والتي تعرف باسم {ستراتوفورترس} في سماء الشرق الأوسط بهدف ردع أي عدوان.

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