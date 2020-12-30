المتحدث باسم الصحة الاتحادية: لا زلنا في دائرة الخطر

2020/12/30 | 21:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتحدث بإسم وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية الدكتور سيف البدر، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم البلاد، بالجيد جدا.

وقال البدر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاربعاء، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد في عموم العراق جيد جدا بالمقارنة مع باقي دول العالم، مشيرا الى ان نسب الوفيات باتت منخفضة.

واضاف: ان الاصابات اليومية المسجلة هي دون الألف اصابة وهو شئ لا بأس به مع تسجيل نسبة تعافي عالية من الفايروس، مؤكدا الى انه مع كل هذا الا اننا نبقى في دائرة الخطر ولا نرغب في حدوث حالة انتكاسة نتيجة لتراخي الاجراءات الوقائية.

واشار المتحدث باسم وزارة الصحة الى، ان السلالة الجديدة من فايروس كورونا لم تدخل الى العراق بعد، لافتا الى ان وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة تعمل على منع أو تأخير دخول السلالة الجديدة الى البلاد.

وتابع البدر، ان البلاد منعت دخول الزائرين غير العراقيين من البلدان التي سجلت اصابات بالسلالة الجديدة من كورونا، منوها الى ان المسافر العراقي الوافد الى البلاد يتم حجره صحيا لمدة 14 يوما.

PUKmedia هاميار علي

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