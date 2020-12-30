2020/12/30 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، مقتل 30 عنصرا من قوات النظام السوري وجرح 15 آخرين، في كمين نفذه تنظيم داعش شرق البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات القتلى من قوات النظام السوري بكمين لداعش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات القتلى من قوات النظام السوري بكمين لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).