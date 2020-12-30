أوباما حمل اللقب 12 عاما.. ترامب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب في 2020

2020/12/30 | 21:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على لقب أكثر الرجال إثارة للإعجاب في عام 2020، وذلك وفقا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة غلوبال، متفوقا بذلك وللمرة الأولى على الرئيس السابق باراك أوباما.وظل أوباما الرجل الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا حيث احتل الصدارة لمدة 12 عامًا على التوالي.وصرحت مؤسسة غلوبال في بيان صحفي […]

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