الاعلام الامني تعلن تفاصيل العمليات التي قامت بها القوات الأمنية

2020/12/30 | 21:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشرت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، تفاصيل العمليات التي قامت بها القوات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه ” شرعت قوة من قيادة عمليات الجزيرة بتفتيــــش شمال وادي حوران لتجفيف مصادر الإرهاب والقاء القبض على المطلوبين قضائيا لتأمين الاستقرار وقد نتج عن الواجب …

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