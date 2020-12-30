2020/12/30 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية توقف التعيينات والتنقل بين الوزارات وترفيعات الموظفين البرلمان: الموازنة لا تلبّي الطموح وتضمّنت نفقات مبالغ في تقديرها بغداد – قصي منذر انتقد مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، بسبب تضمينها فقرات غير دقيقة ونفقات مبالغ في تقديرها ولا حاجة لها في الوقت الراهن ، فيما كشف نائب عن ان الموازنة التي ارسلتها […]

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