2020/12/30 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يدعو إلى توفير مناخ آمن لإجراء الإنتخابات بغداد – ندى شوكت رأى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان البلاد تعاني من تحديات كبرى تتثمل بالجريمة وعصابات المخدرات والسلاح المنفلت التي تتطلب تضامنا مع الدولة لردعها وفرض القانون، داعيا القادة الامنيين الى توفير المناخ الملائم لاجراء الانتخابات المرتقبة.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الكاظمي خلال […]

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