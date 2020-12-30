الامن النيابية: حكومة الكاظمي ستحاسب امام البرلمان اذا تجاهلت اخراج القوات الاجنبية

2020/12/30 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاربعاء، بان حكومة الكاظمي ستحاسب امام البرلمان والشعب اذا تغاضت عن اخراج القوات الاجنبية.

وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قرار مجلس النواب الذي صدر قبل اشهر باخراج القوات الاجنبية شمل القوات الامريكية والتركية واي قوات موجودة بشكل غير رسمي على الاراضي العراقية مؤكدا بان القرار لارجعة فيه وهو قرار الشعب”.

واضاف اننا “نؤكد على الحكومة تنفيذ قرار مجلس النواب واذاما تغاضت عنه ستحاسب امام البرلمان والشعب العراقي لافتا الى ان قرار اخراج القوات الاجنبية وطني وجاء من اجل مصلحة البلاد وتحقيق الاستقرار”.

وكان مجلس النواب اصدر قرار باخراج كل القوات الاجنبية في البلاد ومنها الامريكية خاصة بعد ارتكابها لسلسلة مجازر بشعة بحق الاجهزة الامنية والحشد الشعبي واستهدافها قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي”.انتهى 25 ف

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