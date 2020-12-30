الانبار.. تسيير دوريات امنية لحماية ابراج الطاقة الكهربائية بعد تعرضها لعمليات ارهابية

2020/12/30 | 21:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاربعاء، تسيير دوريات امنية لحماية ابراج الطاقة الكهربائية بعد تعرضها لعمليات تخريبية.

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