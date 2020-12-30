أول امرأة “كردية” تقود طائرة بوينغ للمسافرين

2020/12/30 | 21:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تعدّ الكردية العراقية، “ورتي بابكر علي” أول امرأة تقود طائرة بوينغ للمسافرين طراز 737 في البلاد بعد حصولها على الشهادات المطلوبة كموظفة في الخطوط الجوية العراقية.وحصلت ورتي بابكر 29 عاماً على شهادة في الطيران المدني عام 2015 في الدنمارك.وتعمل ورتي لصالح الخطوط الجوية العراقية الوطنية وهي بعمر 26 عاماً، وحصلت على إشادة من كابتن القيادة. وكان أول رحلة جوية لها من العراق الى القاهرة.وتخرجت “ورتي بابكر علي” من دورة للطيران في الدنمارك استمرت 5 اعوام، لتصبح اول فتاة كردية تحصل على الشهادة كما نالت 15 جائزة بمجال الطيران، معربة عن طموحها بخدمة بلدها داعية الفتيات الكرد […]

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