شاهد .. اهالي مدينة آمرلي يستذكرون تضحيات قادة النصر ضد الإرهاب

2020/12/30 | 21:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في مدينة امرلي بمحافظة كركوك شمال العراق حفل تأبيني في الذكرى الاولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وندد المشاركون بالجريمة الاره...

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