النجباء تكشف دور الشهید سليماني في اصدار السيد السيستاني فتوى الجهاد الكفائي

2020/12/30 | 21:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الشمري الى أن في ذروة هجمات داعش، حيث سقطت أجزاء كبيرة من العراق وتعرضت المراقد المقدسة للخطر، حضر الحاج قاسم في بيت المرجعية الدينية وشرح الوضع...

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