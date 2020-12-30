4000 ورقة من الوثائق بشأن اغتيال قادة النصر إلى النيابة العامة

2020/12/30 | 21:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أنه تم تسليم 4 آلاف ورقة من الوثائق والأدلة المرتبطة باغتيال الشهيد سليماني والمنفذين، إلى...

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