هونغ كونغ يقرر ملاقاة منتخبنا الوطني على أرضه

2020/12/30 | 22:00 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح الرياضي

تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد المركزي لكرة القدم كتاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ للعبة، يبلغهم بشأن موعد ومكان مباراة منتخب بلاده أمام منتخبنا الوطني ضمن الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وقالَ المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني، هشام محمد: "إن الهيئة التطبيعية تلقت خطاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ، بشأن موعد مباراة أسود الرافدين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، لكونه أرسل كتاباً سابقاً يطلب فيه نقل مباراة الإياب من أرضه إلى قطر أو سنغافورة، وذلك بسبب فيروس كورونا، والإجراءات غير المستقرة هناك".

وأضافَ محمد: "هونغ كونغ تراجعت عن نقل المباراة من أرضها إلى دولة أخرى، وأبلغنا اتحادها بإقامة المباراة ببلده في الثلاثين من شهر آذار 2021، ضمن مباريات المجموعة الثالثة".

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