أمانة مجلس الوزراء تعلن عدد المنظمات المساهمة في دعم المواطنين لمواجهة آثار كورونا

2020/12/30 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، آخر الإحصائيات الناتجة عن الحملة الوطنية لمواجهة آثار جائحة كورونا، التي نظمتها وأشرفت عليها الدائرة، منذ شهر آذار خلال السنة الحالية.وقال المدير العام للدائرة، محمد طاهر التميمي في بيان، إن "الدائرة كثفت جهدها، انطلاقاً من التوجيهات المتواصلة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بضرورة إيلاء الاهتمام والرعاية المباشرة للمواطنين، من خلال دعم جهد الملاكات الطبية والصحية".وأضاف، أن "المنظمات غير الحكومية الفاعلة في العراق بتنوع وظائفها، أظهرت دوراً بارزاً في رعاية المحتاجين وتقديم المساعدات الإغاثية والبرامج التوعوية، والوصول إلى المناطق التي غالباً ما تعاني من شح الموارد، وصعوبة وصول الخدمات إليها في الظرف الراهن الذي تسببت به جائحة كورونا".وتابع أن "(920) منظمة غير حكومية قدمت خلال (287) يوماً، دعمها الإنساني إلى (5.655.585) مواطناً في (18) محافظة و (2140) حياً سكنياً، عبر أكثر من (64) ألف متطوعاً من كوادرها من الجنسين وبمختلف الأعمار".وأشار إلى أن "تجربة الحملة الوطنية للمنظمات، التي انطلقت بتأريخ 22/ آذار/ 2020، أثبتت أن الرافد الأساس لدعم جهود الحكومة وحماية المواطنين، هو نشاط المنظمات والفعاليات المجتمعية بمختلف عناوينها واختصاصاتها، لضمان تحقيق أفضل النتائج في ظل هذه المواجهة الشرسة للحج من ظاهرة انتشار الفايروس، والحفاظ على سلامة المواطن العراقي العزيز".

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