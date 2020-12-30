واشنطن ترسل قاذفتي بي-52 الى المنطقة في مهمة لـ''ردع العدوان''

2020/12/30 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت القيادة المركزية للجيش الاميركي، الاربعاء، ارسال قاذفتي بي-52 الى منطقة الشرق الاوسط، مؤكدة ان مهمة الطائرتين تشتمل على تأمين المصالح الامريكية في المنطقة وردع "العدوان".

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (30 كانون الاول 2020) انه "اقلعت قاذفتا القنابل بي-52 اتش التابعة لسلاح الجو الأمريكي من قاعدة (مينوت) الجوية في ولاية (داكوتا الشمالية) وحلقت عمدا اليوم في سماء الشرق الاوسط للتأكيد على التزام الجيش الأمريكي بالأمن الإقليمي ولإظهار قدرته الفريدة على نشر قوة قتالية ساحقة وفي غضون مهلة قصيرة".

واضاف البيان ان "نشر القاذفتين يوجه رسالة واضحة ورادعة إلى كل من ينوي إلحاق الاذى بالأمريكيين أو بالمصالح الأمريكية".

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، ان "الولايات المتحدة تواصل نشر قدرات جاهزة للقتال في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لردع أي خصم محتمل، وللتأكيد بأننا مستعدون وقادرون على الرد على أي عدوان موجه ضد الأمريكيين أو ضد مصالحنا".

واضاف "نحن لا نسعى الى نزاع ولكن لا يجوز لاحد ان يقلل من قدرتنا للدفاع عن قواتنا والرد بحزم على اي هجوم".

وأوضح ان "الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشيرا الى ان "هذه المهمة هي ثالث عملية انتشار لقاذفة القنابل من طراز بي-52 اتش في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية في الأيام ال 45 الماضية".

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