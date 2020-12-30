2020/12/30 | 22:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، وبعد بيانات اقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار الذهب تصعد عند التسوية مع خسائر الدولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. أسعار الذهب تصعد عند التسوية مع خسائر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).