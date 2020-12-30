رسمياً.. الزوراء ينهي عقد “الجنرال” بالتراضي

2020/12/30 | 22:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلن نادي الزوراء، انهاء عقد مدرب فريقه الكروي باسم قاسم الملقب بـ”الجنرال” بالتراضي.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي الزوراء توافق على إنهاء عقد مدربها الكابتن باسم قاسم ومساعده احمد خضير بعد عقدها اجتماع معه مساء هذا اليوم”.

واضاف البيان ان “الهئية الادارية للنادي قدمت الشكر والتقدير للمدرب لما قدمه خلال فترة توليه قيادة الفريق، متمنين له الموفقية والنجاح في مشواره القادم”.

يذكر ان النجم السابق حيدر عبد الامير، سيقود الفريق مؤقتاً في المباراة المقبلة امم فريق القاسم.



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