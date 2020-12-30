وزارة النقل تبرم عقداً مع شركة دايو الكورية لإنشاء خمسة مشاريع في الميناء

2020/12/30 | 22:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابرمت وزارة النقل عقداً مع شركة دايو الكورية لإنشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة حضره ممثل رئيس مجلس الوزراء خالد نجم البتال وزير التخطيط ووزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وعدد من الوزراء والنواب وكذلك عدد من الشخصيات الكورية.

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