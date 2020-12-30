920 منظمة تدعم أكثر من خمسة ملايين عراقي لمواجهة آثار كورونا

2020/12/30 | 22:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آخر الإحصائيات الناتجة عن الحملة الوطنية لمواجهة آثار جائحة كورونا، التي نظمتها وأشرفت عليها الدائرة، منذ شهر آذار خلال السنة الحالية.

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