الاعلام الرقمي يتوقع تصاعد وتيرة الاخبار الكاذبة مع اقتراب موسم الانتخابات

2020/12/30 | 22:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شدد مركز الإعلام الرقمي dmc على أهمية إيلاء مشكلة انتشار وتسويق الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي الأهمية القصوى من جانب المؤسسات المعنية بالموضوع في الحكومة العراقية.

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