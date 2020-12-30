خبيرة فرنسية شهيرة توضح علاقة نوع محدد من العطور بالفيروس التاجي

2020/12/30 | 22:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رأت، أنيك لو جيرير، إحدى أشهر المتخصصين في تاريخ صناعة العطور في فرنسا، أن الطلب على العطور القائمة على الزيوت العطرية سيزداد مع “كوفيد – 19”.وقالت لو جيرير في هذا الصدد: “صناعة العطور يجب أن تتطور نتيجة لهذه الأزمة الصحية.الناس بحاجة إلى العطور لحمايتهم من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات”.ولفتت الخبيرة الفرنسية في […]

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