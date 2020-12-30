العراق.. دعوات لعدم الاحتفال برأس السنة عبر مكبرات الصوت

2020/12/30 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد ناشطون عراقيون الدعوات التي يطلقها متشددون لعدم الاحتفال برأس السنة المقبل، بحجة تزامنه مع مناسبة دينية شيعية، مؤكدين إن "هذه الدعوات تأتي ضمن سياق التضييق على الحريات وفرض المعتقدات على العراقيين".

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