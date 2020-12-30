عشرات القتلى والجرحى بكمين لداعش شرقي سوريا

2020/12/30 | 22:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بمقتل 30 عنصرا من قوات النظام السوري وجرح 15 آخرين، في كمين نفذه تنظيم داعش شرق البلاد.

وذكر المرصد، أن "الكمين استهدف ثلاث حافلات عسكرية على طريق حمص- دير الزور، كانت تقل جنوداً من من المسلحين الموالين للنظام والفرقة الرابعة، لقضاء عطلة رأس السنة في منازلهم، مشيرا إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة".

وأشار المرصد إلى أن "الهجوم الجديد يرفع من حصيلة خسائر النظام، خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم، حيث وصلت إلى 1214 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية".

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "حافلة تعرضت لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 25 مواطنا وإصابة 13 آخرين".

"الحرة"

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