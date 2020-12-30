الإعلام الرقمي: ضرورة وضع حد للمنشورات الكاذبة على مواقع التواصل

2020/12/30 | 22:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأربعاء، إلى إيلاء مشكلة انتشار وتسويق الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي الأهمية القصوى من جانب المؤسسات المعنية بالموضوع في الحكومة العراقية. وقال المركز في بيان تلقته”الايام نيوز”، إن “الأخبار الكاذبة والمعلومات المزيفة التي تنتشر على مواقع التواصل بالتزامن مع أحداث معينة شهدها العراق في الفترة الحالية ساهمت في […]

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