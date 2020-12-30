العراق على موعد مع أجواء شبه ربيعية بِدءاً من الغد

2020/12/30 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع متنبئ جوي حدوث ارتفاع بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري وطوال الأسبوع المقبل تتخله أمطار ما يعيد العراق للاجواء المعتدلة.وقال المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي على صفحه بموقع فيس بوك إن "درجات الحرارة ستواصل الارتفاع فوق معدلاتها العامة اليوم وغدا نتيجة أندفاع كتلة هوائية دافئة مع عودة فرص الأمطار خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين في بعض المناطق من الوسط والجنوب وخصوصاً شرق وشمال شرق البلاد". وأضاف إن "الأجواء الدافئة هذه الفترة تبشرنا بخيرات قادمة لنا خلال النصف الثاني من الشهر القادم الصورة اذ سيكون هناك شذوذ بدرجة الحرارة مع أرتفاع 2 M فوق سطح الأرض يمهد لدرجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بعدة درجات خصوصاً الأسبوع القادم".

ووفق موقع Accuweather المتخصص برصد الحالة الجوية في العالم فأن درجات الحرارة العظمى ستستقر في بغداد ومدن الجنوب اعتباراً من الغد لما فوق الـ 20 مئوية في النهار ، بينما تتراوح ما بين 6-9 درجات مئوية في الليل.

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