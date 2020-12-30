الكاظمي يوجه باستثناء 3 فئات من منع الدخول إلى العراق

2020/12/30 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه باستثناء الوفود الحكومية الرسمية والعاملين في المنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية من منع الدخول إلى العراق على أن يجلبوا فحص ( PCR) خلال (72) ساعة قبل دخولهم

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