إنتاج النفط الأمريكي يواصل الاستقرار للأسبوع الثاني على التوالي

2020/12/30 | 22:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، مع هبوط قوي لصافي واردات الخام الأمريكية.

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