الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن الوفود والمرافق الاجتماعية

2020/12/30 | 22:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستثناء الوفود الحكومية الرسمية والعاملين في المنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية من منع الدخول إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن الكاظمي وجه باستثناء الوفود الحكومية الرسمية والعاملين في المنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية، الوافدين من الدول المثبتة في قرار مجلس الوزراء (331 لسنة 2020) من منع الدخول إلى العراق، على أن يجلبوا فحص ( PCR) خلال (72) ساعة قبل دخولهم إلى العراق، يثبت خلوهم من الإصابة بفايروس (كوفيد-19)".

وأضاف أن التوجيه شمل قيام القوات الأمنية (وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، وقيادة عمليات بغداد)، بتأليف فرق مشتركة مع ملاكات وزارة الصحة، لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء (331 لسنة 2020) المتعلق بغلق المرافق الاجتماعية المذكورة في القرار".

وأشار إلى أن التوجيه جاء بناءً على ما عرضته وزارة الصحة، وما قدمه وزير الصحة من إيجاز، خلال جلسة الاجتماع فيما يخص مستجدات جائحة كورونا".

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