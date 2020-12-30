الكاظمي يصدر توجيهات بشأن غلق المرافق الاجتماعية.. واستثناء لهؤلاء

2020/12/30 | 22:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيهات بشأن غلق المرافق الاجتماعية بسبب جائحة كورونا.

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