عضو في المالية النيابية: علاوي ذهب لمعاقبة المواطن بدلاً من الإصلاح

2020/12/30 | 22:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر للفرات:

أي تاثير على طبقة الموظفين يعني التأثير على حركة السوق والقطاع الخاص

نتسائل عن الاصلاحات التي دونت في ورقة الاصلاح ووزير المالية {علي علاوي} ذهب الى معاقبة المواطن بدلا من الاصلاح

المواطن والقطاع الخاص تضرر من اربع جهات الاستقطاعات وفرضت عليه ضرائب والوقود والهاتف النقال وغلاء المعيشة

الاستقطعات لن تكون مثلما أتت من الحكومة وهي بدأت بـ 550 الف دينار ومن وجهة نظر البرلمان ان يبدأ من مليون و500 الف الف دينار

تحدثنا كثيرا كلجة مالية ماهو دور الوزراء في تعضيد الموارد ووزارة المالية اصبحت تشبه الدكان

الحلول الى الان ترقعية وهي ظاهرة صوتية واعلامية ومجرد صور ليس لها مخرجات ايجابية

الابداع الوحيد في هذه الحكومة هو المصور الذي اظهر قوة الحكومة اكبر واقوى من الحكومة

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