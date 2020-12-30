في عام كورونا والأزمات المتعددة قوى اليسار العالمي.. رؤية واضحة ونضالات في ظروف صعبة - رشيد غويلب

2020/12/30 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب ودعنا عاما ثقيلا ومليئا بالأزمات المتداخلة الاستثنائية منها والدورية.



لقد كان عام 2020 عام كورونا بامتياز، هذا الوباء الذي يستمر في السيطرة على العالم، وتحويل حياة سكان العالم إلى رعب دائم.



ولم تنحصر تأثيرات الوباء في القضايا الصحية والنفسية المباشرة، بل كشف عن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعيشها بلدان المراكز الرأسمالية في العالم، والتي عادة ما تجد عناوين وتبريرات لأزماتها الدورية المتلاحقة، ......





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