ماذا في جعبة علاء اللامي من تشويهات وافتراءات حول فاجعة الفرهود ضد اليهود في العراق؟ - كاظم حبيب

2020/12/30 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب د.



كاظم حبيبماذا في جعبة علاء اللامي من تشويهات وافتراءات حول فاجعة الفرهود ضد اليهود في العراق؟ نشر علاء اللامي مقالاً في صحيفة المثقف بتاريخ 26/12/2020 تحت عنوان: "الفرهود" وتهجير اليهود العراقيين: قراءة جديدة في الخلفيات".



ومع أنه أدان عملية الفرهود بقوله "المعلوم أنّ تلك الأحداثَ المؤسفة والمدانة وقعتْ في تلك السنة ردَّ فعلٍ على سحق قوّات الاحتلال البريطانيّة للانقلاب العسكريّ الذ ......





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