"حماقة مطار عدن".. اتهامات للحوثيين وللذين "صرخوا ألما" بعد اتفاق الرياض

2020/12/30 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دقائق قليلة فقط فصلت الانفجارات التي هزت مطار عدن الدولي في اليمن من إصابة الحكومة اليمنية بكامل أعضائها، لكنها أدت إلى تساؤلات حول مستقبل اتفاق الرياض في ظل ما حدث.

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