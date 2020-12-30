هونغ كونغ يتراجع عن مكان اقامة مباراته مع العراق

2020/12/30 | 22:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم كتاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ للعبة، يبلغهم بشأن موعد ومكان مباراتهم أمام منتخبنا الوطني ضمن الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.





وقالَ المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني، هشام محمد في بيان إن “الهيأة التطبيعية تلقت خطاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم، بشأن موعد مباراة منتخبنا الوطني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، لكونهم أرسلوا كتاباً سابقاً يطلبون نقل مباراة الإياب على أرضهم إلى قطر أو سنغافورة، وذلك بسبب فيروس كورونا، والإجراءات غير المستقرة هناك”.

وأضافَ محمد: “هونغ كونغ تراجعوا عن نقل المباراة من أرضهم إلى دولة أخرى، وأبلغونا بإقامة المباراة في بلدهم بالثلاثين من شهر آذار/ مارس لعام 2021، ضمن مباريات المجموعة الثالثة خلال مواجهة الامارات في ال(١٢) من الشهر القادم”.

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