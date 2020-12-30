2020/12/30 | 22:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فاز نجم المنتخب العراقي السابق بكرة القدم يونس محمود بلقب أفضل لاعب عربي في آخر 20 عاماً عبر استفتاء أجراه أشهر برنامج رياضي عربي.وأعلن برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الآغا على شاشة قناة mbc، أن “يونس محمود وحد كل العراقيين والمحبين في الوطن العربي بتسميته اللاعب الأفضل خلال الحقبة 2000 – 2020″، مبيناً انه حصل على 241 ألف صوت أي مانسبته 38% من مجموع الأصوات في الاستفتاء الذي أجري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها.وفاز “السفاح” وقائد منتخب العراق للفوز بكأس أمم آسيا 2007 بالمرتبة الأولى، بعد “منافسة شرسة” مع الجزائري رياض محرز نجم نادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متفوقاً على محرز وصلاح..



يونس محمود “أفضل لاعب عربي في آخر 20 عاماً” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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