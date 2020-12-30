الكاظمي يستثني ثلاث فئات من قرار منع الدخول إلى العراق

2020/12/30 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، باستثناء الوفود الحكومية الرسمية والعاملين في المنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية من منع الدخول إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الأول 2020)، إن "الكاظمي وجه باستثناء الوفود الحكومية الرسمية والعاملين في المنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية، الوافدين من الدول المثبتة في قرار مجلس الوزراء (331 لسنة 2020) من منع الدخول إلى العراق، على أن يجلبوا فحص ( PCR) خلال (72) ساعة قبل دخولهم إلى العراق، يثبت خلوهم من الإصابة بفايروس (كوفيد-19)".

وأضاف أن "التوجيه شمل قيام القوات الأمنية (وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، وقيادة عمليات بغداد)، بتأليف فرق مشتركة مع ملاكات وزارة الصحة، لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء (331 لسنة 2020) المتعلق بغلق المرافق الاجتماعية المذكورة في القرار".

وأشار إلى أن التوجيه جاء بناءً على ما عرضته وزارة الصحة، وما قدمه وزير الصحة من إيجاز، خلال جلسة الاجتماع فيما يخص مستجدات جائحة كورونا".

واعلنت وزارة النقل، في وقت سابق، إيقاف رحلات الناقل الوطني لـ 8 دول، بحسب قرار من مجلس الوزراء، على خلفية تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا فيها.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الاول 2020)، أن "الوزارة تعلن ايقافها رسمياً للرحلات المباشرة لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الثلاثاء الموافق 22/12/2020 والذي ينص على منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا،استراليا،الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان) على خلفية تفشي جائحة كورونا في تلك البلدان".

وبينت الوزارة ان "الرحلات الى هذه القطاعات ستقتصر على رحلات إجلاء المواطنين العراقيين حسب القرار"، مؤكدة "تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن الجهات العليا ووزارة الصحة لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم فضلاً عن تهيئة كافة الإجراءات الضرورية لتعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات حسب البروتكولات الصحية العالمية".

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