شاهد .. خبراء: عفو ترامب عن موظفي بلاك ووتر اهانة للعدالة

2020/12/30 | 23:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن العفو الذي منحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدد من موظفي شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر المدانين بش...

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