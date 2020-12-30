عضو بالمالية النيابية: لن نسمح بتخفيض رواتب الموظفين

2020/12/30 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

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عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي: نافذة بيع العملة كانت عملية ممنهجة لتهريب العملة

الدراجي: يجب التدقيق في عمليات بيع الدولار بالسوق

الدراجي: على الأجهزة الأمنية أن تعرف من أين يأتي مصدر الدولار

الدراجي: حكومة الاقليم تحاول الالتفاف على السياسة المالية للدولة

الدراجي: مبالغ نفط الاقليم تدخل الى بغداد بطرق غير شرعية من اجل فرق العملة

الدراجي: مجلس النواب غير مسؤول عن رفع سعر صرف الدولار

الدراجي: لن نسمح بتخفيض رواتب الموظفين

الدراجي: موازنة 2021 ستمرر في البرلمان خلال شهر

يتبع

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