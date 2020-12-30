عضو بالمالية النيابية: لن نسمح بتخفيض رواتب الموظفين

عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي: نافذة بيع العملة كانت عملية ممنهجة لتهريب العملة
الدراجي: يجب التدقيق في عمليات بيع الدولار بالسوق
الدراجي: على الأجهزة الأمنية أن تعرف من أين يأتي مصدر الدولار
الدراجي: حكومة الاقليم تحاول الالتفاف على السياسة المالية للدولة
الدراجي: مبالغ نفط الاقليم تدخل الى بغداد بطرق غير شرعية من اجل فرق العملة
الدراجي: مجلس النواب غير مسؤول عن رفع سعر صرف الدولار
الدراجي: لن نسمح بتخفيض رواتب الموظفين
الدراجي: موازنة 2021 ستمرر في البرلمان خلال شهر
يتبع
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