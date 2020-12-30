2020/12/30 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا مركز الإعلام الرقمي، الاربعاء، الى ضرورة وضع حد للمنشورات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المركز في بيان له، إن “الأخبار الكاذبة والمعلومات المزيفة التي تنتشر على مواقع التواصل بالتزامن مع أحداث معينة شهدها العراق في الفترة الحالية ساهمت في الإخلال وتعكير الوضع الاجتماعي وإرباك الرأي العام وتشتيته عن الحقيقة”.واكد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي يدعو لوضع حد للمنشورات “الكاذبة” على مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي يدعو لوضع حد للمنشورات “الكاذبة” على مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).