العثور على جثة شقيق محافظ اسبق شمالي بغداد

2020/12/30 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بان قوة امنية عثرت على جثة شقيق محافظ اسبق شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة منتسب بوزارة الدفاع وهو شقيق محافظ المثنى الاسبق قضى بطلاقات نارية في قضاء التاجي شمالي بغداد".

واضاف المصدر ان "القتيل اختطف قبل اكثر من شهر"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".

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