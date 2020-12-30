الكاظمي يصدر توجيهات بشأن منع الدخول الى العراق واغلاق المرافق الاجتماعية

2020/12/30 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، باستثناء الوفود الحكومية والمنظمات الدولية من منع الدخول إلى العراق، فيما امر بتشكيل فرق امنية مشتركة مع ملاكات وزارة الصحة، لمتابعة تطبيق قرار غلق المرافق الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان له، اليوم (30 كانون الاول 2020)، إن "رئيس الوزراء وجه باستثناء الوفود الحكومية الرسمية والعاملين في المنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية، الوافدين من الدول المثبتة في قرار مجلس الوزراء (331 لسنة 2020) من منع الدخول إلى العراق، على أن يجلبوا فحص (PCR) خلال (72) ساعة قبل دخولهم إلى العراق، يثبت خلوهم من الإصابة بفايروس (كوفيد-19)".

وأضاف أن "التوجيه شمل قيام القوات الأمنية (وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، وقيادة عمليات بغداد)، بتأليف فرق مشتركة مع ملاكات وزارة الصحة، لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء (331 لسنة 2020) المتعلق بغلق المرافق الاجتماعية المذكورة في القرار".

واوضح ان "التوجيه جاء بناء على ما عرضته وزارة الصحة، وما قدمه وزير الصحة من إيجاز، خلال جلسة الاجتماع فيما يخص مستجدات جائحة كورونا".

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