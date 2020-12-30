غرناطة يقلب الطاولة على فالنسيا في مباراة شهدت 3 حالات طرد

2020/12/30 | 23:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

قلب غرناطة تأخره بهدف أمام ضيفه فالنسيا إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وافتتح فالنسيا باب التسجيل عن طريق الفرنسي كيفين غاميرو في الدقيقة الـ36، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين عن طريق البرازيلي كينيدي وخورخي مولينا في الدقيقتين 45+3 و88 على الترتيب.

وشهدت المباراة إشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء، كان نصيب فالنسيا منها بطاقتين لدافيد سالغيرو جاسون والبرتغالي غونزالو غويديس في الدقيقتين 70 و73 على التوالي، فيما نال مدافع غرناطة، البرتغالي دومينغوس دوارتي البطاقة الحمراء الثالثة في الدقيقة الـ77.

وبهذا الفوز، رفع غرناطة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.



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