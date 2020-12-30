وزير الدفاع التركي: قواتنا أدت مهامها بنجاح في العراق وشمال سوريا

2020/12/30 | 23:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده "أدت مهامها بنجاح في شمال سوريا والعراق".

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